«Красная звезда» заявила о разработке способного пролететь 3 тыс. км БПЛА

В России разрабатываются беспилотные летательные аппараты, способные пролетать 3 тыс. км, сообщает газета Вооруженных сил России «Красная Звезда».
«В частности, завершается разработка перспективных комплексов, способных выполнять задачи на глубину до 3000 км», — пишет газета. Название данных беспилотников и сроки завершения их разработки издание не уточнило.
За последние шесть лет российские военные получили 1,8 тыс. беспилотников, благодаря чему стало возможно «вести разведку на глубину до 500 км», подчеркивает «Красная звезда». При этом, отмечает газета, возможности российской группировки беспилотников по разведке выросли в 15 раз.
«Красная звезда» также сообщила, что число крылатых ракет, имеющихся у российской армии, с 2012 года увеличилось в 30 раз. При этом, как подчеркнула газета, в армии появились спецподразделения и органы управления, которые занимаются планированием применения высокоточного оружия и подготовкой полетных заданий для крылатых ракет.