В МВД назвали число участников мероприятий ко Дню народного единства

Различные мероприятия, приуроченные к Дню народного единства, посетили 3,25 млн человек, сообщается на сайте МВД России.

В ведомстве отметили, что в это число входят 750 тыс. жителей Москвы. Также, еще 250 тыс. человек посетили мероприятия в рамках акции «Ночь искусств» в столице. В МВД добавили, что общественный порядок во время массовых мероприятий не был нарушен.

День народного единства отмечается в России 4 ноября в память об освобождении Москвы от польских интервентом в 1612 году.

Президент России Владимир Путин на приеме по случаю этого праздника заявил, что у Дня народного единства есть «нравственное и духовное» значение, а также он знаменует «верность Отечеству, готовность защищать его» и работать для его процветания.