В Израиле не исключили удара по С-300 в Сирии

Если российские зенитно-ракетные комплексы С-300, поставленные Сирии, откроют огонь по израильским ВВС, то Тель-Авив может нанести удар по этим установкам. Об этом заявил министр по делам Иерусалима, защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля Зеэв Элькин, сообщает ТАСС. «Поставляя подобного рода оружие сирийцам, Россия несет частичную ответственность за его использование», — подчеркнул он.
По словам Элькина, Израиль «все эти годы делал от себя все зависящее», чтобы российские военные в Сирии не пострадали. Он также напомнил, что иранцы «не раз и не два» пользовались российскими военнослужащими как «живым щитом» для переброски вооружения в Сирию.
Россия поставила в Сирию комплекс С-300 после того, как над Средиземным морем был сбит российский военный самолет Ил-20, тогда погибли 15 военнослужащих. По данным Минобороны, израильские ВВС использовали Ил-20 в качестве прикрытия от сирийских ПВО, которые в итоге поразили российский самолет.
Ответственность за гибель Ил-20 в Минобороны возложили на Израиль. 5 ноября директор Первого евразийского отдела МИД Израиля Яков Ливне заявил, что Тель-Авив сделает все возможное, чтобы не повторить инцидентов, подобных трагедии с Ил-20.