Медведев заявил о достигших приемлемого для России уровня ценах на нефть

Мировые цены на нефть достигли приемлемого для России уровня, об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на конференции в Шанхайской медиагруппе, передает ТАСС.
По его словам, Москва никогда не была заинтересована в том, чтобы мировые цены на нефть были «максимально высокими». По мнению премьера, такая ситуация грозила бы «остановкой развития экономики» страны. Медведев подчеркнул, что российским властям «нужны разумные цены» на нефть.
Премьер-министр упомянул антироссийские санкции в числе факторов, влияющих на развитие российской экономики. Он отметил, что Россия нашла в западных ограничениях «источник самореализации и собственного развития». В пример Медведев привел сельское хозяйство, развитие которого, по его словам, происходит «ударными темпами».
Медведев 5 ноября прибыл с визитом в Шанхай, там он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и посетил открытие Первой китайской международной выставки импортных товаров.
На церемонии открытия глава кабмина подчеркнул необходимость изменения структуры товарооборота между Москвой и Пекином. По его словам, хотя Россия является страной, поставляющей множество «всякого рода сырьевых товаров», власти намерены изменить структуру экспорта, так как будущее стоит за «цифровыми решениями» и современными технологиями. Медведев добавил, что сегодня более 50% доходов российский бюджет получает не от продажи нефти и газа, а «за счет других решений».