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Бывший самолет Лукашенко выставили на продажу за $2 млн
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Бывший самолет Лукашенко выставили на продажу за $2 млн
Общество, 16:15
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Бывший самолет Лукашенко выставили на продажу за $2 млн

Авиакомпания «Белавиа» выставила на торги самолет Ту-154М, на котором летал президент Белоруссии Александр Лукашенко, стартовая цена лота — $2 млн. Об этом сообщают «Белновости».

Лукашенко совершал перелеты на Ту-154М в середине 2010-х годов. Самолет был выпущен в 1995 году, в 2012 году Ту-154М заменили на Boeing-767-300ER. В последний раз белорусский лидер летал на Ту-154 в Китай в сентябре 2016 года.

Самолет Ту-154 производился с 1968 по 2013 год, Ту-154М является модернизованной моделью, эксплуатация которой началась в 1984 году. Длина самолета — почти 48 м, размах крыла — 37 м, высота — 11 м. Ту-154М вмещает в себя от 164 до 180 пассажиров, максимальная скорость — 975 км/ч, дальность полета — 6600 км.

Теги: Александр Лукашенко , Ту-154М , Самолет , торги
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