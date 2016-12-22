Маск показал видео с подземным тоннелем под Лос-Анджелесом

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск показал подземный тоннель под Лос-Анджелесом. Видео он разместил в своем аккаунте в Twitter.

«Проехался по всей длине тоннеля Boring Co под Лос-Анджелесом. Тревожно долго», — написал он.

Ранее Илон Маск сообщал, что тоннель под Лос-Анджелесом практически готов к эксплуатации. Он добавил, что его планируется открыть 10 декабря. Строительством тоннеля занимается The Boring Company. Маск основал ее в 2016 году. По его замыслу, подземные тоннели помогут избавить город от пробок и станут альтернативой наземному общественному транспорту.

В феврале 2017 года Маск рассказывал Bloomberg, что у него есть машина для бурения тоннелей. Ее диаметр составляет 26 футов (7,9 м), длина — 400 футов (121,9 м), вес — 1200 т. Глава The Boring Company назвал бур «Нанни». С его помощью тоннель под Лос-Анджелесом начали строить в январе 2017 года.