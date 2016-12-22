МИД обвинил США в подрыве ядерной сделки с Ираном путем санкций

Новые санкции Вашингтона против Ирана направлены на подрыв усилий по сохранению ядерной сделки с Тегераном. Об этом сообщается на сайте МИД России.

В министерстве заявили, что разочарованы линией США, направленной на слом международных инструментов по контролю и нераспространению ядерного вооружения. «США наносят еще один мощный удар по Договору о нераспространении ядерного оружия, о необходимости укрепления которого они лицемерно рассуждают, фактически ведя дело к его развалу», — считают в МИДе.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что отвергают односторонние санкции США против Ирана в обход решений Совета Безопасности ООН. В МИДе также пообещали сохранить экономическое и финансовое сотрудничество с Тегераном вопреки американским санкциям.

США вышли из ядерного соглашения с Ираном в мае, тогда же американский президент Дональд Трамп объявил о возобновлении санкций против Тегерана с 5 ноября. За два дня до введения ограничений президент США заявил, что Ирану следует «сделать четкий выбор: либо прекратить свое злонамеренное поведение, либо продолжать путь к экономической катастрофе». В ответ иранский лидер Али Хаменеи заявил, что США за последние 40 лет борьбы с Ираном потерпели поражение.