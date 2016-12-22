В Египте ликвидировали причастных к нападению на христиан боевиков

В Египте сотрудники правоохранительных органов убили 19 боевиков, которые были причастны к ряду нападений в стране, в том числе на коптов, которые следовали в монастырь Святого Самуила. Об этом сообщили в египетском МВД, передает Al-Arabia.



Ка отмечается в сообщении, боевиков обнаружили в горных районах на западе пустыни в провинции Эль-Минья в центре Египта, где они скрывались от правоохранительных органов. Террористы были ликвидированы ответным огнем. На месте инцидента найдены девять винтовок. Также сотрудники правоохранительных органов обнаружили в месте, где скрывались боевики, документы, книги и продовольствие.



Террористы напали на автобус с христианами в пятницу, 2 ноября. Инцидент произошел около монастыря Святого Самуила в провинции Эль-Минья. Нападавшие открыли огонь из легковых машин. Жертвами атаки стали семь человек, семеро получили ранения. Как сообщает Би-би-си, ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство».