В Египте неизвестные обстреляли автобус с христианами-коптами около монастыря Святого Самуила в провинции Эль-Минья. Не менее семи человек погибли, еще семеро ранены, заявил пресс-секретарь коптской церкви Булис Халим. Об этом сообщает Al Ahram.

По данным телеканала Al Arabiya, ранены были 14 человек, а число погибших достигло 10. Отмечается, что обстрел велся из легковых машин. Полиция приступила к поискам нападавших и блокировала район инцидента.

«РИА Новости» со ссылкой на российское консульство в Египте сообщает, что россиян в автобусе не было.

Последнее крупное нападение на автобус, перевозивший египетских христиан-коптов, произошло в мае 2017 года в той же провинции Эль-Минья. Тогда погибли 26 человек, десятки получили ранения. В ответ египетские ВВС нанесли авиаудар по позициям боевиков возле Дерны в Ливии.



