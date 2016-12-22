ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,68 64,95 EUR Нал. 75,47 73,74 USD Бирж. 65,81 +0,25 EUR Бирж. 74,43 +0,03 USD ЦБ. 65,60 -0,18 EUR ЦБ. 74,42 -0,37 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 6364,70 +24,70 IMOEX 2352,71 +2,29% RTSI 1126,21 +1,89% Brent 75,78 -0,86% DJIA 25198,66 +1,29% Nasdaq 7333,63 +2,38%
Кремль отказался от политических мероприятий в День народного единства
Лента новостей
Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 19:43, РБК и Экспострой на Нахимовском Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых мертвых звезд 19:35, Бизнес Бывший футболист сборной Италии Яквинта приговорен к двум годам тюрьмы 19:32, Спорт Козак призвал нефтяников не жаловаться на недополучение доходов 19:30, Экономика Козак пригрозил нефтяникам солидарной ответственностью за цены на бензин 19:15, Политика Тренировки без боли: 5 главных ошибок начинающих спортсменов 19:15, Спецпроект РБК PINK Судьи Конституционного суда лишились представительских расходов 19:12, Общество Экс-глава департамента Пенсионного фонда получил 10 лет колонии за взятку 19:00, Общество Кремль отказался от политических мероприятий в День народного единства 18:50, Политика ЦБ зафиксировал снижение выдачи ипотеки в сентябре 18:41, Финансы С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 18:40, РБК и Canon В России с ноября вновь появится бразильское мясо 18:36, Экономика Победители второго конкурса президентских грантов получат 4,7 млрд руб. 18:20, Общество В Уфе задержали трех начальников отделов полиции по делу об изнасиловании 18:19, Общество Токен Omni подорожал на 81% за 10 дней 18:15, Крипто Глава Sollers рассказал о проданных на два года вперед автомобилях Aurus 18:08, Бизнес Не жди дедлайна: есть вещи, которые невозможно сделать за один день 18:05, РБК и Инвитро Британия подняла два истребителя на перехват российских Ту-160 18:04, Политика Теннисистка Дарья Касаткина вылетела с турнира WTA Elite Trophy 17:53, Спорт В Госдуме предложили разрешить применять спецсредства к авиадебоширам 17:45, Общество Генпрокуратура Турции раскрыла подробности убийства Хашкаджи 17:44, Политика Тест: хорошо ли вы знаете хоккей 17:43, РБК и Mastercard Лукашенко признал невозможность урегулирования в Донбассе без США 17:38, Политика Дуров ответил на сообщения об уязвимости Telegram 17:37, Технологии и медиа В руководство Альфа-банка пришли два топ-менеджера из госбанков 17:30, Финансы «Победа» согласовала с властями Грузии рейсы в Тбилиси из регионов 17:12, Общество Private banking: как управляют капиталом состоятельных людей 17:10, РБК и FW Raiffeisen Бывший главный экономист ЕАБР возглавил Sberbank Investment Research 17:06, Финансы
Кремль отказался от политических мероприятий в День народного единства
Политика, 18:50
0
Кремль отказался от политических мероприятий в День народного единства
Кремль отказался от проведения массовых политических мероприятий в День народного единства в Москве. В этом году в столице впервые не будет ни шествия, ни митинга-концерта
День народного единства в Москве, 2017 год (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В этом году администрация президента отказалась от организации массовых политических мероприятий в День народного единства в Москве, рассказали РБК три собеседника, близких к Кремлю. Впервые за последние годы 4 ноября в столице не будет ни шествия, ни митинга-концерта.

Традиция проведения массовых политических мероприятия в честь Дня народного единства началась с 2014 года, после присоединения Крыма к России. Заявки на организацию мероприятий всегда подавала Общественная палата.

В 2014 году в шествии по Тверской приняли участие не только единороссы и представители профсоюзов, но также лидеры оппозиционных думских фракций — Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов, которые позже выступили на сцене, а затем в знак солидарности взялись за руки. По окончании шествия прошел митинг-концерт. Ранее РБК сообщал, что на акции в День народного единства в 2014 году в том числе мобилизовывались бюджетники и организовывалась платная массовка.

В 2015 году на Тверской также состоялось шествие «Мы едины», завершившееся митингом-концертом в Театральном проезде. К мероприятию присоединились представители ЛДПР и «Справедливой России». Коммунисты акцию проигнорировали. Шествие и митинг, по официальным данным, собрали порядка 85 тыс. человек.

Шествие и митинг-концерт «Мы едины» в 2016 году собрали, согласно данным МВД, около 80 тыс. человек.

В прошлом году шествия в честь 4 ноября уже не было, но состоялся митинг-концерт «Россия объединяет» в Лужниках. Мероприятие, по официальным данным, посетили порядка 130 тыс. человек. Перед участниками выступили секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, глава Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков, депутат Госдумы Владимир Шаманов, сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк» Василий Лановой, а также известные российские певцы.

«У людей не было сложившегося понимания, что празднуется. Поэтому с 2017 года начали формировать традицию праздника многонационального народа России — праздника единства национальностей», — пояснил РБК смену формата еще один источник, близкий к Кремлю. Второй год подряд 4 ноября, по его словам, — это череда фестивалей национальных видов спорта, литературы, искусств, кухонь, костюмов, традиций и обрядов и т.д.

«В каждом округе (федеральном) проходит свой фестиваль, а все вместе это складывается в новую традицию празднования Дня народного единства. В этом смысле концертные программы проходят в целом ряде городов», — говорит собеседник РБК. В Москве пройдет сразу несколько фестивалей национальностей, добавил он. Основные площадки — ВДНХ и Театральная площадь.

В этом году Общественная палата не подавала заявку ни на шествие, ни на митинг-концерт, подтвердил РБК ее секретарь Валерий Фадеев. «Мы решили сконцентрироваться на проведении форума «Сообщество» (ежегодное мероприятие ОП с участием НКО), который пройдет 2–3 ноября. В этом году он посвящен майскому указу президента, у нас идет глубокая подготовка к его работе. Совместить и то, и другое (и массовое мероприятие, и форум. — РБК) было бы непросто», — пояснил секретарь Общественной палаты в беседе с РБК.

В пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы РБК также сообщили, что заявок на проведение митингов-концертов не получали. Что касается обычных митингов или шествий, то в центре столицы согласована лишь акция ЛДПР. На окраине Москвы пройдут шествия националистических организаций.

Сама программа мероприятий в День народного единства в столице будет носить культурный характер. В Большом Кремлевском дворце пройдет ежегодный, пятнадцатый по счету, концерт «Мы едины», на Воробьевых горах откроется детский фестиваль национальных культур, в центре Москвы с 3 по 5 ноября будет проходить торговый фестиваль «День народного единства». В Манеже 4 ноября откроется ежегодная выставка «Православная Русь». Ее традиционно посещает Владимир Путин. На этот раз президент также планирует прийти на мероприятие, сказал источник РБК, близкий к Кремлю.

В 2014 году лидеры думских партий могли стоять друг с другом в День народного единства, и это было приемлемо для электората всех парламентских политических сил, потому что все были «за Крым», говорит политолог Алексей Макаркин. Позже массовые политические мероприятия 4 ноября проводились скорее по инерции: «Было же в прошлом году, надо провести и сейчас». Но проводить акции в День народного единства только как бенефис «Единой России» — неверно: «Это уже будет не народное единство, и, очевидно, эту реальность признали». Кроме того, по мнению Макаркина, добавился и еще один фактор: «Присутствие провластных политиков (на массовых акциях) может вызвать раздражение людей, которые сразу станут вспоминать о таких непопулярных решениях, как пенсионная реформа». Соответственно, лучше и правильнее было деполитизировать праздник, придав ему культурный характер — «с конкурсами, артистами и ряжеными».

Автор: Наталья Галимова.
Теги: Владимир Путин , День народного единства , Геннадий Зюганов , Владимир Жириновский ...
Главное
Козак пригрозил нефтяникам солидарной ответственностью за цены на бензин Политика
Материалы по теме
День народного единства впервые объединил власти и думскую оппозицию Политика
Путин встретит День народного единства с провластными общественниками Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter