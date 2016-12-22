В Красноярске после посадки самолета с трещиной на стекле начали проверку

Следственный комитет начал проверку после аварийной посадки в Красноярске самолета Boeing-737 авиакомпании NordStar с трещиной в лобовом стекле. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.
Борт NordStar вылетел из Новосибирска в китайский город Санья, который расположен на острове Хайнань. В самолете находились семь членов экипажа и 167 пассажиров. Во время полета командир воздушного судна увидел трещину в стекле и принял решение посадить самолет в аэропорту Емельяново. Борт выработал топливо и благополучно приземлился. В результате никто не пострадал. В СК отметили, что трещина в стекле самолета возникла во время полета.
Пассажиры были высажены из воздушного судна. На данный момент они вылетели в Китай резервным бортом, сообщили в аэропорту, передает «РИА Новости».