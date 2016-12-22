Вылетевший в Китай лайнер сядет в Красноярске из-за трещины на стекле

Самолет Boeing 737, вылетевший из Новосибирска в китайский город Санья, расположенный на острове Хайнань, готовится совершить экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за сработавшего датчика технической неисправности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В ведомстве отметили, что пока самолет, находящийся в воздухе, вырабатывает топливо. «По предварительным данным, авиакомпания определяется с предоставлением резервного борта», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что речь идет о лайнере авиакомпании NordStar, на борту которого находятся 166 пассажиров и семь членов экипажа.
В авиационно-диспетчерских кругах региона ТАСС сообщили, что в ходе полета экипаж самолета заметил трещину на лобовом стекле, после чего принял решение совершить посадку в Красноярске.