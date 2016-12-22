Акимов увидел «болезнь красных глаз» у завистников дружбы России и Китая

Заместитель председателя правительства России Максим Акимов заявил, что тесное сотрудничество между Москвой и Пекином и укрепление их позиций на мировой арене вызывают зависть у ряда стран. Об этом он сказал во время IV китайско-российского медиафорума, передает «РИА Новости».

По его словам, на этом форуме работают ведущие российские и китайские медиа, которые формируют повестку не только на национальном уровне, но и для более чем 1,5 млрд человек в мире.

Он отметил, что этот показатель является поводом не только для гордости, но и предметом зависти для некоторых партнеров и конкурентов. «Наша активность вызывает у них то, что китайские друзья называют «болезнью красных глаз», а по-русски это звучит как черная зависть», — подчеркнул Акимов.