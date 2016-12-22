Летевший в Исландию лайнер экстренно сел в Канаде из-за трещины на стекле

Пассажирский лайнер Boeing 757-200 авиакомпании Icelandair, летевший из города Орландо, штат Флорида, в столицу Исландии Рейкьявик, экстренно сел в канадском городе Сагеней из-за трещины на лобовом стекле. Об этом сообщает CTV.
По словам пилотов, трещина на лобовом стекле достигала 20 см, ее заметили вскоре после набора высоты. После этого самолет спустился почти на 8 тыс. м и экстренно сел в канадской провинции Квебек. На борту самолета находились 155 человек и семь членов экипажа, никто не пострадал.
В июне пассажирский лайнер Boeing 737, летевший в Ванкувер, экстренно вернулся в аэропорт Калгари из-за возгорания на борту. Самолет успешно сел в воздушной гавани, пассажиры и экипаж не пострадали, вскоре рейс был продолжен на другом лайнере.