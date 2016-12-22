Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Израиле
Общество, 11:17
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Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Израиле
В результате столкновения грузовика и микроавтобуса в Израиле погибли по меньшей мере шесть человек, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
По данным газеты, ДТП произошло на на самом длинном в Израиле шоссе №90 (протяженность около 480 км), недалеко от Мертвого моря. В результате аварии движение в обе стороны было приостановлено.
Водитель грузовика был доставлен в отделение полиции для допроса. О причинах ДТП пока не сообщается.
Как отмечает газета, одна из пострадавших — 18-летняя девушка — была госпитализирована в тяжелом состоянии. Жизни остальных пострадавших ничего не угрожает.