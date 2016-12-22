Опубликовано видео с места столкновения грузовика и поезда на Кубани

Телеканал 360 опубликовал видео с места ДТП на железнодорожном переезде между станциями Тимашевская и Ведмидивка в Краснодарском крае, где столкнулись грузовик «КамАЗ» и следовавший из Минска в Адлер поезд. На кадрах показано, что в результате ДТП грузовик развалился на части.
Авария произошла в ночь на 3 ноября на 1564-м км перегона Тимашевск — Демидовка, возле хутора Беднягино. Водитель заехал на железнодорожный переезд, несмотря на запрещающий сигнал и сигнализацию. Машинист применил экстренное торможение, но не смог избежать столкновения с грузовиком. Пострадали 15 пассажиров поезда, машинист, его помощник и водитель «КамАЗа».
Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России начало проверку в отношении машиниста поезда.