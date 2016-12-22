В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии актрисы Татьяны Васильевой

В НИИ им. Склифосовского подтвердили РБК госпитализацию актрисы Татьяны Васильевой и рассказали о ее состоянии здоровья.

«Она была у нас вчера, ее диагностировали и отпустили домой, все хорошо», — заявили в справочной медучреждения.

О госпитализации Татьяны Васильевой стало известно накануне вечером. Об этом артистка рассказала телеканалу 360. По ее словам, она попала в больницу после того, как ей защемило голову дверями вагона в метро.

Свою травму она связала с тем, что в метрополитене «не предупреждают» о закрытии дверей.