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В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии актрисы Татьяны Васильевой
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В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии актрисы Татьяны Васильевой
Общество, 10:32
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В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии актрисы Татьяны Васильевой

В НИИ им. Склифосовского подтвердили РБК госпитализацию актрисы Татьяны Васильевой и рассказали о ее состоянии здоровья.

«Она была у нас вчера, ее диагностировали и отпустили домой, все хорошо», — заявили в справочной медучреждения.

Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали после инцидента в метро
Общество

О госпитализации Татьяны Васильевой стало известно накануне вечером. Об этом артистка рассказала телеканалу 360. По ее словам, она попала в больницу после того, как ей защемило голову дверями вагона в метро.

Свою травму она связала с тем, что в метрополитене «не предупреждают» о закрытии дверей.

Теги: госпитализация , актриса , НИИ им. Склифософского
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