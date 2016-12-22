Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали после инцидента в метро

Актриса Татьяна Васильева попала в НИИ им. Склифосовского после того, как ей защемило голову в метро дверями вагона. Об этом она рассказала телеканалу 360.

Свою травму она связала с тем, что в метро «не предупреждают» о закрытии дверей. Ее здоровью ничто не угрожает.

Как сообщает агентство «Москва», столичный метрополитен выразил Васильевой сожаление в связи с инцидентом.

71-летняя Народная артистка России Татьяна Васильева выступает в театре «Миллениум». Она играла в фильмах ​«Самая обаятельная и привлекательная», «Увидеть Париж и умереть» и другим