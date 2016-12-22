Недалеко от Курильских островов за 10 минут произошли два землетрясения

В 46 км к северо-западу от Южно-Курильска в пятницу за десять минут произошли два землетрясения магнитудой 5,4 и 4,1, сообщается на сайте главного управления МЧС по Сахалинской области.
Так, первые подземные толчки магнитудой 5,4 зафиксировали в 14:04 по местному времени (06:04 мск) на глубине 26 км. «Землетрясение ощутили жители г. Южно-Курильска. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 3 баллов», — рассказали в управлении МЧС.
Второе землетрясение зарегистрировали в 14:14 (06:14 мск), его магнитуда составила 4,1, в Южно-Курильске оно, как и первое, ощущалось на уровне 3 баллов. По данным МЧС, жертв и разрушений в результате подземных толчков нет, угрозу цунами не объявляли. В региональном управлении добавили, что держат ситуацию на контроле.
Южно-Курильск — поселок городского типа, он расположен на одном из Южных Курильских островов — Кунашире. В нем проживают около 7,7 тыс. человек.