Число погибших в ДТП с 31 машиной на северо-западе Китая выросло до 15
Общество, 06:23
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Число погибших в ДТП с 31 машиной на северо-западе Китая выросло до 15
В массовой аварии с 31 автомобилем в провинции Ганьсу на северо-западе Китая погибли не менее 15 человек. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
По последним данным, число раненых выросло 44 человека. Ранее сообщалось об 11 погибших и 31 пострадавшем.
Инцидент произошел 3 октября у поста на трассе близ города Ланьчжоу. Как сообщает агентство Sina, по предварительной информации грузовик не справился с управлением и врезался в ряд легковых машин, выстроившихся в ряд в ожидании оплаты проезда по скоростному шоссе.