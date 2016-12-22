В Чикаго при взрыве у железнодорожной станции погиб человек
Общество, 05:51
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В Чикаго при взрыве у железнодорожной станции погиб человек
Жертвой взрыва близ железнодорожной станции Грейлэнд в Чикаго стал один человек, заявили власти. Об этом сообщает Chicago Tribune.
Инцидент произошел, когда двое сотрудников железной дороги работали со сварочными горелками, ремонтируя вагоны компании Metra. Второй рабочий находится в критическом состоянии, заявили медики. Точная причина взрыва и нанесенный ущерб неизвестны. Движение поездов внутрь Чикаго было временно приостановлено.
Телеканал Fox 32 Chicago сообщает, что погибшим был 47-летний рабочий, раненым оказался 17-летний путевой обходчик.