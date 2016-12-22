Титул «Мисс Земля-2018» завоевала представительница Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен. Об этом сообщается в Facebook конкурса.

Награждение прошло в Маниле. Корону ей вручила обладательница титула «Мисс Земля-2017» Карен Ибаско, которая представляла Филиппины. Как пишет Rappler, 23-летняя «Мисс Земля-2018» изучает маркетинг в университете и свободно говорит на английском.

Россию на конкурсе представляла жительница Нижнего Новгорода Дарья Картышова. Мероприятие проводится на Филиппинах с 2001 года, оно направлено на привлечение внимания к проблемам окружающей среды.