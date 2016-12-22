Минобороны рассказало о пролете самолетов Ту-142 над Норвежским морем

Два противолодочных самолета Ту-142 ВМФ России совершили плановый полет над нейтральными водами Норвежского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Продолжительность полета составила более 12 часов, после чего экипажи выполнили посадку на аэродроме в Вологодской области. «Все полеты самолетов морской авиации ВМФ России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств», — подчеркивается в сообщении.

Ранее корреспондент AFP опубликовал фото пролета Ту-142 на малой высоте над флагманским кораблем ВМФ США USS Mount Whitney. Инцидент произошел во время учений НАТО Trident Juncture, которые проходят у берегов Норвегии. Учения стартовали 25 октября, планируется, что в них примут участие около 50 тыс. военнослужащих.

В конце октября два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Газета Mirror сообщала, что Великобритания подняла в воздух два истребителя «Тайфун» для перехвата российских самолетов, приблизившихся к воздушному пространству страны. Британское Министерство обороны отказалось комментировать эту информацию.

