В Москве возбудили дело после кражи 100 шуб из магазина
Общество, 15:43
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В Москве возбудили дело после кражи 100 шуб из магазина
После кражи из магазина в Москве 100 шуб было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД.
Как отмечается в сообщении, инцидент произошел 20 сентября в районе Якиманка в магазине на Ленинском проспекте, который расположен на первом этаже семиэтажного дома. Неизвестные проникли внутрь, разбив стекло входной двери. Они украли шубы на сумму 20 млн руб. и скрылись.
Источник в правоохранительных органах агентства «Москва» сообщил, что кража произошла в ночь на 21 сентября. Как рассказал позвонивший в полицию заявитель, грабителей было трое, и они закрывали лица медицинскими масками. Украденные шубы, по его словам, злоумышленники погрузили в автомобиль Jeep и уехали.