В США при обрушении в сортировочном центре Amazon погибли два человека
Общество, 17:14
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В США при обрушении в сортировочном центре Amazon погибли два человека
В американском штате Мэриленд два человека погибли из-за обрушения в сортировочном центре Amazon. Об этом сообщает The Baltimore Sun со ссылкой на спасателей.
Отмечается, что инцидент произошел в юго-восточном Балтиморе. Из-за шторма у здания обрушилась стена. Спасатели остаются на месте происшествия для разбора завалов.
В районе, где расположен центр, прошли грозы с порывами ветра и сильным дождем.
В конце октября 30 человек пострадали при обрушении пола в здании в американском городе Клемсон. Уточняется, что этаж провалился в подвал. В клубе проходила частная вечеринка.