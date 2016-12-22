В американском клубе при обрушении пола пострадали 30 человек
Общество, 17:35
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В американском клубе при обрушении пола пострадали 30 человек
В США в клубе города Клемсон 30 человек получили ранения после обрушения пола. Об этом сообщили в местной полиции, передает FOX Carolina.
В экстренных службах рассказали, что этаж провалился в подвал. В полиции отметили, что инцидент произошел во время частной вечеринки, которая проходила в помещении клуба. После этого 30 человек были госпитализированы.
CNN передает, что в момент обрушения пола в клубе были десятки людей. В полиции пояснили, что пострадавшие получили ранения, которые не угрожают их жизням.
По факту произошедшего было начато расследование.