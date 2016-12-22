СК начал проверку после гибели трех детей при пожаре в Самарской области
Общество, 10:32
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СК начал проверку после гибели трех детей при пожаре в Самарской области
Следователи начали проверку по факту гибели трех детей в возрасте от 2,5 до 8 лет при пожаре в частном доме в селе Старый Буян. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по Самарской области.
Пожар в доме площадью 70 кв. м на улице Полевой начался в ночь на 3 ноября, передает областной главк МЧС России.
Возгорание локализовали в 03:23 мск и ликвидировали в 03:36 мск, в тушении участвовали восемь человек и три единицы техники. Причины возникновения пожара устанавливаются.