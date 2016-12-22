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Китай выразил готовность к переговорам с США по торговой сделке
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Китай выразил готовность к переговорам с США по торговой сделке
Политика, 07:59
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Китай выразил готовность к переговорам с США по торговой сделке

Китай заявил о готовности разрешить торговый спор США посредством переговоров. Об этом заявил китайский заместитель министра по торговле Ванг Бингнан, передает Reuters.

По его словам, переговоры должны быть «уважительными» и проходить на равных условиях. Он отметил, что Китай будет оказывать содействие развитию и стабильности отношений между Пекином и Вашингтоном.

В пятницу, 2 ноября, президент США Дональд Трамп заявил, что вероятно, Соединенные Штаты и КНР смогут достигнуть соглашения в сфере торговле. «Китай очень хочет заключить сделку. Мы хорошо поговорили с Китаем, мы приближаемся ближе к тому, чтобы сделать что-то», — заметил американский лидер. Он пояснил, что сделал такие выводы после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, которая прошла в четверг, 1 ноября.

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«Я думаю, что у нас будет сделка с Китаем, и это будет честная сделка для всех, но она будет хорошей для США», — сказал американский лидер. Он сказал, что обсудит ее с главой Китая во время встречи за обедом на саммите G20 в Буэнос Айресе, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Трамп заинтересован в том, чтобы заключить с Китаем торговое соглашение. По словам собеседников агентства, он уже попросил свою администрацию проработать возможные условия этого договора.

Теги: Китай , переговоры , торговая война , пошлины
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