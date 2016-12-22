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В Думе прокомментировали слова ярославского депутата об отмене пенсии
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В Думе прокомментировали слова ярославского депутата об отмене пенсии
Пенсионная реформа, 04:46
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В Думе прокомментировали слова ярославского депутата об отмене пенсии

Заявление депутата Ярославской городской думы от «Единой России» Дмитрия Петровского, который предложил отменить пенсию по старости, не отражает позицию партии. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции по законопроектной деятельности в Госдуме Андрей Исаев, отвечая на соответствующий вопрос, передает «РИА Новости».

«Говорить такие вещи мог только безответственный человек», — сказал он. Исаев отметил, что пенсионная система в России уже сформирована. Он пояснил, что изменения пенсионного возраста только поменяли ее параметры, но сама система продолжает существовать и обеспечивает работу Пенсионного фонда.

Ярославский депутат предложил отменить пенсию по старости
Общество

В пятницу, 2 ноября, Дмитрий Петровский предложил отменить понятие пенсионного возраста и упразднить структуру ПФР. По его мнению, каждый гражданин должен сам определить, сколько ему работать и на что и как он будет жить, когда уйдет на пенсию. Он пояснил, что пенсии «должна быть только по инвалидности».

Петровский заявил, что лично выступает против повышения пенсионного возраста и против «самой идеи пенсии». Депутат сказал, что сама пенсионная система должна быть построена по принципу страхования ответственности водителей, то есть нужно создать пенсионный полис и оплачивать его, исходя из тех денег, которую гражданин захочет получать в будущем.

Теги: Госдума , Пенсия , Депутаты
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