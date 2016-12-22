Трамп назвал свой брак с Меланией «непростым»

Президент США Дональд Трамп, говоря о своей супруге Мелании, заявил, что быть за ним замужем «непросто». Об этом сказал, выступая с речью перед своими сторонниками в штате Западная Вирджиния, передает CBS News.



«Если вы думаете, что быть первой леди и быть замужем за меня, это просто. Это непросто», — сказал американский лидер.

Мелания и Трамп поженились 22 января 2005 года. В августе газета The New York Times со ссылкой на друга Трампа писала, что за 13 лет брака между Меланией и Трампом бывали ссоры. Издание отмечает, что в Белом доме у них отдельные спальни, а когда президент и первая леди путешествуют, то они останавливаются в разных номерах.

Источник издания близкий к Мелании сообщал, что она чувствует себя спокойнее, когда Трампа нет рядом, чем находясь рядом с ним. Другие источники рассказали, что президент слушает свою жену лучше чем остальных и уважает ее советы. По словам собеседника издания, Трамп прислушивается к ней, не только потому, что Мелания его жена, а потому что ее «преданность, интеллект и инстинкты проверены временем».