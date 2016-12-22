В РЖД третий раз за год подняли зарплату

Сотрудникам ОАО «Российские железные дороги» в третий раз с начала 2018 года подняли зарплату — на 0,3%, сообщается на сайте компании.

О повышении зарплаты работников во время селекторного совещания сообщил гендиректор и председатель правления РЖД Олег Белозеров.

До этого зарплаты сотрудников индексировались также в марте и в октябре, общее повышение зарплаты за год составило 3,4%.

Индексация заработной платы сотрудников компании предусмотрена Коллективным договором, в котором прописана ежегодная корректировка зарплат сотрудников в соответствии с прогнозом индекса потребительских цен Минэкономразвития России.

Поскольку министерство в октябре выпустило обновленный прогноз, РЖД потребовалось провести дополнительную индексацию.

Белозеров также поблагодарил сотрудников Северо-Кавказской железной дороги, «чей по-настоящему самоотверженный труд в течение нескольких суток позволил ликвидировать разрушительные последствия наводнения» на Кубани.

25 октября ливни вызвали наводнение в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах Кубани. Всего от наводнения пострадало около 30 населенных пунктов, из-за паводка на несколько дней ​полностью было прекращено сообщение на федеральной трассе А-147, обрушился автомобильный мост, а железнодорожные пути местами смыло или затопило.