РЖД наладили временное железнодорожное сообщение с Сочи после наводнения

РЖД восстановили железнодорожное сообщение с Сочи, организовав временное движение поездов по одному пути между станциями Туапсе и Горячий Ключ. Об этом сообщается на сайте Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Движение поездов было запущено в 01:20 мск, в 01:45 мск по участку проехал пассажирский поезд № 102 Адлер — Москва с 183 пассажирами, включая 22 детей. За ними проследуют поезда № 241 Иркутск — Адлер, № 14 Адлер — Саратов и № 449 Самара — Адлер. Сейчас на станции Кривенковская находится гендиректор и председатель правления РЖД Олег Белозеров, который следит за проведением восстановительных работ.

В Краснодарском крае из-за сильных ливней 25 октября возникли наводнения, которые смыли насыпь протяженностью 200 м на перегоне Греческий — Туапсе. На станции Туапсе и перегоне Греческий — Кривенковская вода затопила пути. В СКЖД сообщали, что на восстановление движения по железной дороге потребуется до трех суток. Из-за наводнения РЖД отменила движение 80 поездов.

Рабочие смогли восстановить железнодорожный мост на перегоне Шепси — Водопадный 26 октября, открыв движение поездов по участку Адлер — Туапсе.

Жертвами наводнения стали шесть человек. В краевом минздраве сообщали РБК, что за медпомощью обратились 50 человек, включая 11 детей. В больницы доставлены 13 человек. ​В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.