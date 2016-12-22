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Медведев и Волож прокатились на беспилотном автомобиле «Яндекса»
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Медведев и Волож прокатились на беспилотном автомобиле «Яндекса»
Технологии и медиа, 20:01
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Медведев и Волож прокатились на беспилотном автомобиле «Яндекса»
Премьера в поездке по территории «Сколково» сопровождал глава компании Аркадий Волож. Наукоград заключил соглашение об испытании беспилотников «Яндекса» на своей территории
Дмитрий Медведев и Аркадий Волож (справа налево) (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Премьер-министр Дмитрий Медведев и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож проехались по территории «Сколково» на автомобиле Toyota Prius, который компания переделала в беспилотный, сообщил РБК представитель «Яндекса».

По его словам, Медведев и Волож протестировали беспилотник после участия в пленарном заседании в рамках форума «Открытые инновации» и заседания попечительского совета «Сколково». Они сели в автомобиль рядом со зданием «Матрешка», где проходили мероприятия, прокатились по территории «Сколково» и через несколько минут вернулись обратно.

Медведев и Волож разместились на задних сиденьях, на пассажирском сиденье впереди разместился сотрудник «Яндекса». За рулем никого не было.

Во вторник «Сколково» и ИТ-компания подписали соглашение, согласно которому беспилотные автомобили будут тестироваться на территории центра. Воспользоваться машинами смогут сотрудники и резиденты «Сколково». Вызывать автомобили можно будет через мобильное приложение.

В рамках тестовых испытаний пассажиров будет сопровождать инженер, который будет наблюдать за работой систем беспилотного авто.

Компания испытывала прототипы на основе двух автомобилей: Toyota Prius и Kia Soul. Разработанное «Яндексом» программное обеспечение анализирует изображения с установленных на автомобиле камер, определяет расстояние до окружающих объектов, а также анализирует дорожную разметку и дорожные знаки. Расстояние также помогает установить установленный на крыше лидар — прибор для определения дальности объекта с помощью света. Также беспилотник оснащен GPS и ГЛОНАСС.

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Фотогалерея

Беспилотная машина «Яндекса» — не первая, которую испытывают на территории «Сколково». В конце сентября по наукограду проехал беспилотный автомобиль КамАЗа.

Беспилотник на основе Toyota Prius компания в сентябре прошлого года показала президенту Владимиру Путину.

Авторы: Александра Посыпкина, Андрей Гатинский.
Теги: «Яндекс» , беспилотные автомобили , Дмитрий Медведев , Аркадий Волож
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