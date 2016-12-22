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МИД вручил послу Кипра ноту за нарушение прав россиянки на границе
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МИД вручил послу Кипра ноту за нарушение прав россиянки на границе
Политика, 18:32
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МИД вручил послу Кипра ноту за нарушение прав россиянки на границе

МИД России вручил послу республики Кипр ноту из-за нарушений кипрскими пограничниками прав россиян, говорится в сообщении официального представителя министерства Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Информация о нарушениях появилась 29 октября. По данным радиостанции Business FM, россиянку Ирину Широбокову задержали и арестовали в кипрском аэропорту Ларнака из-за того, что она собиралась жить в отеле, расположенном на территории, которую Кипр считает «оккупированной Турцией».

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По словам Широбоковой, ее отпустили после того, как она подписала соглашение, согласно которому обязана возместить властям страны сумму, потраченную на ее депортацию. Пресс-атташе российского посольства на Кипре Алла Ханаева заявила радиостанции, что миграционный контроль за посещением признанного только Турцией Северного Кипра усилился.

Захарова заявила, что в МИД считают такое обращение грубым и недопустимым. «В МИД России по этому вопросу был приглашен Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Кипр в Российской Федерации Л.Маркидис. Ему была вручена соответствующая нота», — говорится в сообщении представителя МИД.

В то же время Захарова подчеркнула, что в перечне требований для въезда в Кипр, размещенном на сайте российского посольства, есть пункт, который гласит: «Категорически запрещается въезд в Республику Кипр с целью проживания на «оккупированных территориях» на севере острова». В частности, речь идет как о предъявлении брони в гостиницах, так и устном декларировании намерений там проживать.

Теги: Мария Захарова , Кипр
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