МИД вручил послу Кипра ноту за нарушение прав россиянки на границе

МИД России вручил послу республики Кипр ноту из-за нарушений кипрскими пограничниками прав россиян, говорится в сообщении официального представителя министерства Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Информация о нарушениях появилась 29 октября. По данным радиостанции Business FM, россиянку Ирину Широбокову задержали и арестовали в кипрском аэропорту Ларнака из-за того, что она собиралась жить в отеле, расположенном на территории, которую Кипр считает «оккупированной Турцией».

По словам Широбоковой, ее отпустили после того, как она подписала соглашение, согласно которому обязана возместить властям страны сумму, потраченную на ее депортацию. Пресс-атташе российского посольства на Кипре Алла Ханаева заявила радиостанции, что миграционный контроль за посещением признанного только Турцией Северного Кипра усилился.

Захарова заявила, что в МИД считают такое обращение грубым и недопустимым. «В МИД России по этому вопросу был приглашен Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Кипр в Российской Федерации Л.Маркидис. Ему была вручена соответствующая нота», — говорится в сообщении представителя МИД.

В то же время Захарова подчеркнула, что в перечне требований для въезда в Кипр, размещенном на сайте российского посольства, есть пункт, который гласит: «Категорически запрещается въезд в Республику Кипр с целью проживания на «оккупированных территориях» на севере острова». В частности, речь идет как о предъявлении брони в гостиницах, так и устном декларировании намерений там проживать.