Посольство подтвердило гибель двух российских туристов на Кипре

Посольство России на Кипре подтвердило гибель двух российских туристов, а именно мужчины и женщины. Об этом сообщается на странице в Facebook российского дипломатического ведомства.
Как отмечается в сообщении, тела россиян на данный момент находятся в морге города Пафос, а их документы — полиции. «Сотрудники консульского отдела посольства находятся в контакте с местными властями, представителями туроператора и страховой компании», — говорится в сообщении. В посольстве заявили, что разыскивают родственников погибших.
О гибели россиян написала газета Cyprus Mail со ссылкой на полицию. Как рассказали в киприотских правоохранительных органах, машина россиян упала с 30-метрового обрыва в области Какоскали на полуострове Акамас, около грота «Купальня Афродиты». В посольстве отметили, что погибшие взяли автомобиль в аренду.
Издание отмечало, что россияне были семейной парой и прибыли на Крит 10 октября. Они должны были покинуть остров 24 октября.