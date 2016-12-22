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Росавиация объяснила запрет лайнеру Air France на полет над Россией
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Росавиация объяснила запрет лайнеру Air France на полет над Россией
Общество, 18:09
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Росавиация объяснила запрет лайнеру Air France на полет над Россией

Рейс авиакомпании Air France по маршруту Париж — Хошимин не затрагивает воздушное пространство России, но 1 ноября самолет собирался пролететь через российскую территорию, в чем ему отказали из-за отсутствия необходимого разрешения. Об этом сообщил РБК представитель Росавиации.

Там рассказали, что проинформировали экипаж о том, что разрешения на полет в воздушном пространстве России у самолета нет и предложили оперативно обработать запрос, чтобы самолет мог полететь во Вьетнам через российскую территорию.

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«Экипаж самолета поблагодарил диспетчеров за предложение помощи, но принял самостоятельное решение прекратить выполнение рейса и не входить в воздушное пространство РФ», — заявил представитель Росавиации. Он предположил, что такая ситуация могла произойти из-за сбоя программного обеспечения Air France.

Ранее сообщалось, что вылетевший из Парижа во Вьетнам самолет Air France вернулся во Францию из-за отсутствия разрешения на полет над территорией России.

Теги: Air France , Росавиация
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