В Sony Music рассказали подробности нападения с ножом в лондонском офисе

В Sony Music рассказали подробности нападения с ножом в лондонском офисе

В Sony Music подтвердили информацию об инциденте в офисе компании в Лондоне, в результате которого пострадали два человека, и сообщили, что причиной стала ссора между сотрудниками кейтеринга, передает Reuters со ссылкой на представителя компании.

По его словам, двое сотрудников оказались «вовлечены в жестокую ссору». Представитель Sony Music не уточнил подробностей, но сказал, что здание было эвакуировано, а обстоятельства инцидента устанавливает полиция.

Ранее сообщалось, что мужчина ранил ножом двух человек в офисе Sony Music в Лондоне. В полиции рассказали, что жизни пострадавших вне опасности. Газета The Guardian со ссылкой на очевидцев писала, что правоохранители задержали на месте происшествия мужчину в красном пиджаке, вступившего в конфликт с охраной здания.