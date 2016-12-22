В офисе Sony Music в Лондоне мужчина ранил ножом двух человек
Общество, 15:52
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В офисе Sony Music в Лондоне мужчина ранил ножом двух человек
Мужчина ранил ножом двух человек в здании по адресу Дерри Стрит, 8 в районе Кенсингтон в Лондоне, сообщает полиция британской столицы.
По заверениям правоохранителей, здоровью и жизни раненых ничто не угрожает. В здании проведена эвакуация. Нападавший задержан. Скотленд-Ярд не называет произошедшее терактом. Об использовании в инциденте огнестрельного оружия не сообщается. По адресу Дерри Стрит, 8 расположена лондонская штаб-квартира Sony Music.
Как сообщает The Guardian со ссылкой на очевидцев, полиция задержала мужчину в красном пиджаке, который до этого вступил в конфликт с охраной.
Неделей ранее в Лондоне мужчина ранил отверткой двух полицейских, прибывших на вызов об ограблении.