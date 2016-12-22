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В совет директоров «Ростелекома» выдвинули главу Минкомсвязи
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В совет директоров «Ростелекома» выдвинули главу Минкомсвязи
Технологии и медиа, 17:31
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В совет директоров «Ростелекома» выдвинули главу Минкомсвязи

Правительство выдвинуло в совет директоров компании «Ростелеком» действующего главу Минкомсвязи Константина Носкова и бывшего руководителя этого ведомства Николая Никифорова, следует из постановления, опубликованного на портале правовой информации.

Остальные кандидаты уже входят в совет. В их числе советник гендиректора «ВЭБ Капитала» Рубэн Аганбегян, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, глава управляющей компании РФПИ Кирилл Дмитриев, гендиректор телеканала «Россия 1» Антон Златопольский, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, зампред ВЭБа Михаил Полубояринов, председатель совдира «Ростелекома», спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта​ Сергей Иванов, глава «Автодора» Вадим Семенов и гендиректор «ВТБ Капитала» Алексей Яковицкий.

В новый совет директоров правительством не предложены состоящие в нем в настоящее время бывший президент «Ростелекома» Сергей Калугин и бывший вице-президент Газпромбанка Александр Пчелинцев.

Днем ранее «Ростелеком» повысил прогноз по выручке за 2018 год с 2 до 3%. Компания повысила прогноз благодаря росту выручки от цифровых и контентных услуг — на них пришлись 55 и 18,9% выручки за третий квартал.

 

Теги: «Ростелеком» , Совет директоров , Николай Никифоров , Минкомсвязи
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