Подозреваемого в отравлении таллием в Таганроге направили на экспертизу

Таганрогский городской суд постановил направить Владислава Шульгу, который обвиняется в массовом отравлении таллием сотрудников ТАНТК им. Бериева, на судебную психиатрическую экспертизу в Ростов-на-Дону. Об этом сообщил РБК адвокат обвиняемого Иван Зайцев.
«Мы обжаловали постановление от 23 августа, но 24 октября оно вступило в силу – отказали в обжаловании. Постановление исполняется сейчас. Он (Шульга. — РБК) уже находится на экспертизе в психиатрическом диспансере», — рассказал Зайцев.
В Таганрогском городском суде РБК подтвердили, что 23 августа суд постановил направить Шульгу на судебную психиатрическую экспертизу.
О массовом отравлении таллием в Таганрогском авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Бериева стало известно в марте. Пострадали по меньшей мере 25 сотрудников предприятия, 17 из них были госпитализированы. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
Роспотребнадзор не нашел связи между отравлением сотрудников предприятия и производственной деятельностью. В пресс-службе ТАНТК заявляли, что случившееся могло стать следствием бытового конфликта. В начале сентября Шульга говорил РБК, что вернулся на работу. Несколько дней спустя стало известно, что суд временно отстранил его от должности.