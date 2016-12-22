«Магнит» подал в ФАС ходатайство о покупке фармдистрибьютора «СИА Групп»

Розничная сеть «Магнит» обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с ходатайством о покупке фармдистрибьютора «СИА Групп», сообщает «Магнит» на сервере раскрытия.
«ПАО «Магнит» сообщает о заключении юридически обязывающей документации по приобретению «СИА Групп» и об обращении в ФАС России с ходатайством о согласовании сделки», — говорится в сообщении.
Совет директоров «Магнита» одобрил условия покупки «СИА Групп» 4 октября. Фармдистрибьютора оценили в 5,7 млрд руб. Согласно условиям, к которым пришли стороны, «Магнит» выплатит эту сумму своими акциями, которые были получены через программу buy back. Их получит акционер «Магнита» — инвестиционная компания «Марафон Групп», которой уже принадлежат 11,82% акций розничной сети.
В «Магните» не уточнили, какая цена будет установлена для акций в рамках покупки «СИА Групп». К закрытию торгов на Мосбирже 4 октября, в день, когда совет директоров розничной сети одобрил условия покупки, акции «Магнита» стоили 3840 руб. за штуку. По такой цене за 5,7 млрд руб. «Марафон Групп» может получить 1,5 млн акций или 1,5% от всех выпущенных акций «Магнита».