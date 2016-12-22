«Магнит» заплатит своими акциями за фармдистрибьютора «СИА Групп»

«Магнит» купит у своего акционера, «Марафон Групп», фармдистрибьютора «СИА Групп» за 5,7 млрд руб. Но денег продавец не получит: сделка будет оплачена акциями с ограничением на перепродажу в течение трех лет

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

На заседании совета директоров розничной сети «Магнит», состоявшемся в четверг, 4 октября, одобрены условия сделки по покупке ретейлером фармдистрибьюторской «СИА Групп» у своего акционера — инвестиционной «Марафон Групп». Решение о покупке было принято на заочном голосовании, в котором во избежание возможного конфликта интересов не принимали участие представители ВТБ (госбанк является кредитором как «Магнита», так и «СИА Групп»).

Фармкомпания оценена в 5,7 млрд руб. с учетом долга, сделка будет оплачена акциями «Магнита» на эту сумму, выкупленными в рамках расширенной программы buy back, следует из материалов ретейлера. Точный размер пакета, который получит «Марафон Групп», не уточняется. В четверг торги акциями «Магнита» на Московской бирже закрылись на отметке 3840 руб. за бумагу. Если ориентироваться на эти цифры, то за 5,7 млрд руб. «Марафон Групп» могла бы получить 1,5 млн акций, что равнозначно 1,5% всех выпущенных акций. Сделка будет закрыта после получения согласия от Федеральной антимонопольной службы. Консультантами выступили Bank of America Merrill Lynch и JPMorgan: они, в частности, давали оценку того, «является ли сделка справедливой с финансовой точки зрения».

С мая этого года «Марафон Групп» принадлежит 11,82% акций «Магнита», этот пакет инвесткомпания приобрела у ВТБ примерно за 62,8 млрд руб. Госбанк в свою очередь в феврале купил 29,1% «Магнита» за 138 млрд руб. у основателя сети Сергея Галицкого.

Но на акции, полученные в результате сделки, будет наложено ограничение на продажу сроком на три года.

Вопрос о приобретении «СИА Групп» тщательно рассматривался советом директоров на протяжении четырех заседаний, отметил заместитель председателя совета директоров «Магнита» Пол Фоли. «Финальные условия сделки — оплата акциями, не подлежащими продаже в течение трех лет, максимально соответствуют интересам всех акционеров ПАО «Магнит», — подчеркнул он.

«Мы верим в фундаментальную стоимость «Магнита» и, как и остальные акционеры, заинтересованы в его стратегическом развитии и поддерживаем планы компании по развитию в секторе красоты и здоровья», — прокомментировал сделку предправления «Марафон Групп» Сергей Захаров. Он добавил, что решение об обеспечении сделки акциями «Магнита» в компании считают «справедливым и подходящим для обеих сторон».

Номер шесть Фармдистрибьютор «СИА Групп», как указано на его сайте, насчитывает 39 региональных представительств. Общая заявленная площадь складских комплексов — 224 тыс. кв. м. Штат — 2,7 тыс. сотрудников (у «Магнита» — 280 тыс.). По итогам прошлого года «СИА Групп», по оценке аналитической компании RNC Pharma, занимала шестое место в рейтинге российских дистрибьюторов лекарств с долей 3,8% (доля лидера — «Протека» — оценивается почти в 19%).

Несколько месяцев переговоров

Купить «СИА Групп» ретейлер планировал уже давно, но сделку регулярно отклонял или отправлял на «доработку совет директоров. О переговорах по покупке у своего акционера «СИА Групп» ретейлер объявил в июне. Собственный фармдистрибьютор необходим для активного развития собственной аптечной сети, обосновывал необходимость покупки «Магнит».

Рынок воспринял новость негативно: сделка может восприниматься как сделка с заинтересованностью. 6 июня, сразу после объявления о переговорах, акции «Магнита» на Московской бирже подешевели на 4,8%, до 4926 руб. за бумагу, а на Лондонской фондовой бирже депозитарные расписки (пять расписок равны одной акции) — на 7,9%, до $18,97 за штуку. Директор Prosperity Capital Management, миноритария «Магнита», Алексей Кривошапко тогда высказал РБК мнение, что «топ-менеджеры «Магнита» не смогли убедительно ответить на вопрос о необходимости сделки с «СИА Групп» и сделка может стать «плохим стартом» для развития компании после смены владельцев».

Помимо пилотного проекта по развитию аптек у нее есть еще 4 тыс. дрогери-магазинов «Магнит Косметик», и по обеспечению товарных категорий эти категории близки, объяснила в интервью РБК необходимость покупки фармдистрибьютора гендиректор «Магнита» Ольга Наумова. «Эту задачу нам все равно придется решать тем или иным образом — если не покупкой, то стратегическим партнерством, если не с этим дистрибьютором, то с другим», — указывала Наумова, отмечая, что покупка дистрибьютора дает возможность не только оптимизировать транспортные расходы, но и «получить дополнительно около 5% рентабельности, чего не дает вариант стратегического партнерства».

В конце июля совет директоров ретейлера отправил сделку на доработку, поскольку счел «предварительные условия недостаточно проработанными». Однако он также отмечал необходимость инвестировать в логистическую инфраструктуру и рекомендовал менеджменту привлечь инвестиционный банк для изучения оптимальной стратегии, чтобы выявить подходящий актив и условия сделки.

На прошлой неделе прямо перед презентацией новой стратегии развития «Магнита» появилось сообщение о том, что совет директоров «Магнита» все же поддержал дальнейшие переговоры по покупке «СИА Групп». Котировки ретейлера снова упали: за сутки акции на Московской бирже подешевели на 4,6%, до 3992 руб. за бумагу, расписки на Лондонской бирже — на 6,6%, до $14,78 за штуку. Заместитель председателя совета директоров «Магнита» Пол Фоли в ходе конференции объяснил негативную реакцию рынка тем, что компания «слишком рано объявила о готовящейся сделке с «СИА Групп».