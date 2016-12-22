Московский метрополитен объявил о реформе билетной системы

Московский метрополитен готовится к реформе билетной системы, в рамках которой карты «Тройка» персонализируют, а также будет проведена интеграция с билетными системами других регионов. Об этом сообщается на сайте метрополитена.

Уточняется, что «Тройку» после ввода новой системы можно будет привязать к аккаунту в личном кабинете. ​«В новой билетной системе будет заложена возможность оплачивать проезд в транспорте не только Москвы, но и соседних регионов», — отмечается в сообщении.

Новая билетная система, по прогнозам метрополитена, сможет обрабатывать более 6 млрд транзакций в год. Для ее разработки понадобится еще год, внедрение займет около полутора лет.

В июне для владельцев транспортной карты «Тройка» запустили программу лояльности. Бонусная программа доступна для пассажиров, использующих карту в режиме кошелька. Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении «Город», после чего на «Тройку» будут начислять бонусы при оплате товаров и услуг партнеров программы.