В Москве запустили программу лояльности для владельцев «Тройки»

В Москве для владельцев транспортной карты «Тройка» запустили программу лояльности. Об этом говорится на сайте мэрии столицы.

«Цель — создать такие условия для пассажиров, чтобы пользоваться городским транспортом было не только удобно, но еще и выгодно», — сказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов

Бонусной программой могут воспользоваться те пассажиры, которые используют «Тройку» в режиме кошелька, то есть записывает на карту не поездки, а денежные средства для оплаты поездок. Для участия в программе пользователям нужно зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении «Город». После регистрации на карту будут начисляться бонусы при оплате товаров и услуг у партнеров программы при предъявлении карты. Один бонусный балл равен 1 руб. Всего, по данным столичной мэрии, к программе присоединились более 5 тыс. торговых точек. Среди них крупные продуктовые и аптечные сети, магазины обуви и одежды, кафе.

Когда число бонусов достигнет 100, их можно использовать при оплате проезда и при покупках у партнеров программы. Зачислить бонусные баллы можно будет на счет электронного кошелька в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении, там же можно уточнить количество бонусов. После средства нужно будет активировать, приложив карту к желтому валидатору.

Программа работает в пилотном режиме, который продлится один месяц.