В Ярославской области мужчина открыл стрельбу по шумевшим на улице детям

В поселке Микляиха Тутаевского района Ярославской области мужчина открыл огонь по шумевшим на улице детям и ранил одного из них, сообщает региональное управление МВД.
Мужчина 1981 года рождения через окно своей квартиры выстрелил из пневматической винтовки и ранил в грудь ребенка 2009 года рождения. При проверке мужчина заявил полицейским, что дети шумели на улице и этим ему мешали. У стрелявшего была изъята винтовка и направлена на экспертизу. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия).
В августе в подмосковной Лобне пьяный пенсионер выстрелил из охотничьего ружья 12-го калибра через окно жилого дома в шедшую с матерью по улице 15-летнюю девочку. Она была ранена в грудь. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство).