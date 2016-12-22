В Подмосковье завели дело на ранившего девочку из ружья пенсионера

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 62-летнего мужчины, который ранил из охотничьего ружья 15-летнюю девочку. Об этом сообщается на сайте подмосковного главка Следственного комитета России.
Дело завели по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Инцидент произошел в Лобне 29 августа. По предварительным данным, пьяный пенсионер выстрелил из окна жилого дома, мимо которого проходили девочка с матерью. Он попал в девочку. Пострадавшую госпитализировали с предварительным диагнозом «проникающее ранение грудной клетки».
Следователи изъяли у пенсионера охотничье ружье 12 калибра. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
В конце июля в Иркутске правоохранители задержали мужчину, обстрелявшего наряд полиции и несколько припаркованных автомобилей из окна жилого дома. По словам полицейских, мужчина находился «в неадекватном состоянии».