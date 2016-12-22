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В Екатеринбурге отказались возбуждать дело после повреждения картины Дали
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В Екатеринбурге отказались возбуждать дело после повреждения картины Дали
Общество, 09:48
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В Екатеринбурге отказались возбуждать дело после повреждения картины Дали

Полиция Екатеринбурга решила не заводить уголовное дело против девушек, которые, делая селфи в галерее, повредили одну из картин испанского художника Сальвадора Дали из собрания «Капричос». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление МВД.

«В настоящее время полицией принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях посетительницы состава преступления», — сказал собеседник агентства.

Инцидент прошел накануне, 1 ноября, в международном центре искусств «Главный проспект» в центре Екатеринбурга во время того, как, по данным местных СМИ, две девушки принялись фотографироваться на фоне картин и задели одну из них, которая в итоге упала. В полиции указывали, что девушки приехали на выставку из Челябинска.

Четыре девушки повредили картины Дали и Гойи на выставке в Екатеринбурге
Общество

Позже в пресс-службе центра искусств уточнили, что девушек было четыре, и помимо произведения Дали повредили и находившуюся в связке с ним работу другого испанского художника — Франсиско Гойи. У работы Гойи сломались рама и стекло, у полотна Дали помимо поломок рамы и стекла оказалась повреждена сама работа. По мнению представителей выставочного пространства, девушки вели себя «не очень адекватно».

«Капричос» — это сатирическая серия офортов (разновидность гравюры на металле. — РБК) Франсиско Гойи, состоящая из 80 листов, которая была завершена художником в 1799 году. В 1977 году она вдохновила Сальвадора Дали на создание собственного варианта работ: он добавил в них цвет и свойственную ему манеру сюрреалистического видения.​ Помимо этого Дали изменил у некоторых работ названия. В январе—марте 2017 года выставка с работами двух испанских художников проходила в ГМИИ имени Пушкина в Москве.

Теги: Сальвадор Дали , Екатеринбург , Выставка , искусство
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