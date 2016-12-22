Группа девушек повредила картины Дали и Гойи на выставке в Екатеринбурге

Группа девушек, пришедшая в международный центр искусств «Главный проспект» в Екатеринбурге, повредила картины Сальвадора Дали и Франсиско Гойи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра.
«Группа девушек, их было четверо, не очень адекватно себя вели, в результате в выставочном пространстве повредили две работы, которые находились в связке, — это Франсиско Гойя и Сальвадор Дали», — рассказали в центре.
Сотрудники выставки уточнили, что повреждения получили работы из серии «Капричос» Гойя, которые в экспозиции были дополнены интерпретацией Дали. У работы Гойя оказалась сломана рама и стекло, а у произведения Дали, кроме поломок рамы и стекла, было повреждено само полотно.
В пресс-службе управления МВД по Екатеринбургу сообщили ТАСС, что по факту инцидента проводится проверка. «Поступило такое заявление, проводится проверка. Устанавливается ущерб», — заявили в полиции.
«РИА Новости», ссылаясь на местные СМИ, сообщает, что девушки повредили картины при попытке сделать с ними селфи. Сразу после инцидента они скрылись, в настоящее время полиция ведет их розыск.