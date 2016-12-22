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СМИ узнали об импорте Мексикой американской нефти впервые за 10 лет
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СМИ узнали об импорте Мексикой американской нефти впервые за 10 лет
Экономика, 08:58
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СМИ узнали об импорте Мексикой американской нефти впервые за 10 лет

Государственная нефтегазовая компания Мексики Pemex впервые более чем за 10 лет импортировала партию нефти из США. Об этом пишет издание El Universal со ссылкой на источники в энергетическом секторе.

Отмечается, что судно с 348 тыс. барр. легкой нефти прибыло в терминал Пахаритос в штате Веракрус. Всего в ноябре в Мексику должны поставить по меньшей мере четыре партии легкой нефти по 350 тыс. барр.

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Гендиректор Pemex Карлос Тревиньо Медина ранее говорил, что «легкая сырая нефть нужна стране», так как ее производство компанией упало на 17% за последние шесть лет из-за сокращения резервов.

Контракт был подписан в конце октября.

Теги: Мексика , импорт
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