В Нижегородской области на базе отдыха произошел пожар

В Нижегородской области загорелась кровля административного здания на базе отдыха «Шавская долина» в Кстовском районе, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.

Информация о возгорании поступило в 15:23 мск. «Из здания было эвакуировано 29 человек, в том числе семь человек персонала, пятеро детей», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в результате случившегося никто не пострадал.

В 16:13 мск пожар был локализован на площади 429 кв.м, а спустя полчаса было ликвидировано открытое горение. В тушении пожара участвуют 47 человек. Причина произошедшего устанавливается.